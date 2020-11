Actuellement au Madagascar, l’exportation de l’or est interdite et les personnes chargées de faire respecter cette restriction veillent au grain et font tout leur possible pour rapatrier le précieux métal saisi à l’extérieur du pays. Dans cette dynamique, les disciples de saint Mathieu ont réussi à mettre la main sur une quantité importante d’or qui était déjà prête à partir du pays.

Il s’agit, en effet, de 15 Kg du précieux métal que les douaniers malgaches ont intercepté à l’aéroport d’Ivato, en destination de Dubaï. L’homme qui a voulu faire sortir illégalement le métal du pays, avait collé 257 feuillards d’or, repeints en couleur aluminium, sur les parois d’une grande caisse métallique qui contenait des objets d’art. Ayant bien calculé son coup, le trafiquant s’était arrangé de telle sorte que la caisse ne puisse pas passer par le scanner vu sa taille.

Le trafiquant en garde à vue

Ayant l’habitude des faits, la manœuvre a, par ailleurs, attiré l’attention des douaniers. Ils ont découvert en fin de compte 15 kg d’or dans la caisse dont le coût est évalué à un million de dollars. Le propriétaire de la marchandise a été interpellé puis placé en garde à vue en attendant sa comparution devant le pôle anticorruption.