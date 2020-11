Hier vendredi 13 novembre, le New York Times annonçait l’assassinat du numéro 2 d’Al-Qaïda Abdullah Ahmed Abdullah. L’homme aurait été tué par deux agents israéliens en Iran dans le mois d’Août. Téhéran, sans nier l’assassinat du haut responsable politique rejette la présence de ce groupe terroriste sur son sol. « Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, rejette fermement la présence de tout membre de ce groupe en Iran et recommande aux médias américains de ne pas croire aux scénarios hollywoodiens des autorités américaines et sionistes » indique un communiqué.

En effet, selon les informations publiées par le New York Times, ce haut responsable d’Al-Qaïda est tombé sous les balles de deux assassins à moto dans les « rues de Téhéran ». Les bourreaux ne seraient rien d’autre que des agents israéliens agissant pour le compte des Etats Unis. Le terroriste était activement recherché par le FBI pour son implication dans les attentats en Afrique de l’Est contre les ambassades des Etats-Unis. C’était dans les années 1998. La réaction de Téhéran ne surprend pas. La République Islamiste est hostile aux Etats-Unis et à Israël.

Ce que Téhéran pense d’Al-Qaïda

Selon Saeed Khatibzadeh, Jérusalem et Washington « essaient de rejeter d’eux la responsabilité des actes criminels d’Al-Qaida et d’autres groupes terroristes dans la région et lient l’Iran à ces groupes par des mensonges et des fuites d’informations fabriquées de toutes pièces aux médias ». Il faut dire que Téhéran assimile l’existence du groupe terroriste au fruit d’une politique erronée des Etats-Unis et de leurs alliées dans la région.