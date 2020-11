Résolument engagé dans la campagne pour l’élection de son ancien vice-président Joe Biden, le 44e président des Etats-Unis, Barack Obama sortira son livre « A Promised Land » (Une terre promise), le premier tome de ses mémoires, la semaine prochaine. Si lors de la campagne électorale, Obama avait plusieurs fois dénoncé un président (Trump) qui s’est montré incapable de prendre son poste « au sérieux », il est revenu une fois de plus belle dans son livre sur la gestion calamiteuse de Donald Trump.

Dans des extraits du livre, publiés par le magazine The Atlantic, Barack Obama a fait le malheureux constat de la régression des USA sur le plan de la démocratie qui pourtant était déjà « un acquis ». « Le plus troublant de tout est peut-être que notre démocratie semble sur le point de basculer dans la crise », précise-t-il dans le livre de 768 pages écrit à la main. « Une crise ancrée dans l’affrontement entre deux visions de ce qu’est l’Amérique et de ce qu’elle devrait être », ajoute-t-il.

“Nos divisions sont profondes”

Si de nombreuses personnes se sont félicités de l’élection de Joe Biden tout comme Barack Obama lui-même, il prévoit cependant, que la tâche ne sera pas facile pour son vice-président vue la profondeur des divisions. « Je sais aussi qu’une seule élection ne réglera pas le problème. (…) Nos divisions sont profondes, nos défis sont impressionnants », écrit-il. Le premier président noir des Etats-Unis est tout de même « plein d’espoir » pour l’avenir, et croit qu’avec « du travail, de la détermination et une bonne dose d’imagination », les USA refléteront « ce qu’il y a de meilleur » en eux.