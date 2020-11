76 auditeurs de justice recrutés dans l’appareil judiciaire béninois ont prêté serment en fin de semaine écoulée. Ces nouveaux magistrats, conformément à la tradition ont juré de dire le droit et rien que le droit. La cérémonie s’est simultanément déroulée dans les cours d’appel de Cotonou, d’Abomey et de Parakou.

Le gouvernement s’emploie à doter les cours et tribunaux du Bénin de personnels qualifiés. Après la phase de recrutement de 76 auditeurs de justice, l’effectif a été redéployé avec notamment la prestation de serment déroulée vendredi dernier. La cérémonie a eu lieu en présence des membres du conseil supérieur de la magistrature (Csm).

La mission des nouveaux juges

La famille judiciaire béninoise a fortement marqué cette cérémonie empreinte de solennité. Avec l’accroissement de la carte judiciaire, le gouvernement joue à l’offensive en mettant l’accent sur la qualité des juges. A cet effet, priorité est donnée aux exigences des états généraux de la justice qui recommandent le renforcement des capacités des juges et l’accroissement des effectifs pour un traitement accéléré des dossiers.

Pour le bâtonnier de l’ordre des avocats du Bénin, Me Prosper Ahounou, la mission qui attend les nouveaux juges est si lourde ainsi que les décisions qu’ils prendront au cours de leurs carrières. « La charge qui vous incombera, sera lourde puisque vous prendrez des décisions au nom du peuple béninois en votre âme et conscience, conformément au droit en toute indépendance et impartialité. Votre métier est dangereux et délicat. Et c’est pour cela que je vous invite à ne jamais perdre de vue la déontologie qui va gouverner vos pas. Ne cherchez jamais à plaire ni à déplaire », leur a conseillé l’avocat.