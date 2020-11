Le projet de budget exercice 2021 du ministère du numérique et de la digitalisation validé lundi 16 novembre 2020 par l’assemblée nationale. C’est l’autorité ministérielle qui a présenté les grandes lignes du projet aux députés membres de la commission budgétaire. Pour le compte de l’exercice 2021, le budget prévisionnel s’élève à 9 milliards 696 millions 089 mille francs Cfa.

Le budget exercice 2021 du ministère du numérique et de la digitalisation en baisse de 29%. En effet, selon les prévisions du ministère, plusieurs actions seront exécutées au cours de l’année 2021. Il s’agit entre autres de l’extension des infrastructures de connectivité haut et très haut débit sur le territoire national, de la mise en exploitation de la télévision numérique terrestre (TNT).

Pour l’année à venir, le ministère du numérique et de la digitalisation entend également se focaliser sur la digitalisation des procédures administratives et la transformation digitale de l’Administration publique, la promotion de la transformation digitale des entreprises ainsi que le renforcement de la sécurité numérique.

Cependant, plusieurs autres chantiers mis en œuvre en 2020 seront poursuivis. Entre autres actions exécutées, on retient, la construction des points numériques communautaires (PNC), la construction de nouvelles salles multimédias dans les lieux de formation, la mise en place de la plateforme e-learning, le lancement du Portail National des Services Publics, « service-public.bj », mais aussi et surtout le lancement des e-services casier judiciaire et passeports et la mise à disposition d’autres plateformes, notamment « eResultats et « apresmonbac.bj ».