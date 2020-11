Au fur et à mesure que la présidentielle d’Avril 2021 approche, la mouvance comme l’opposition multiplient les actions et les échanges. Du côté du professeur Joël Aïvo, même en temps de pause en ce qui concerne son dialogue itinérant à travers le pays, son cabinet à Cotonou ne manque pas de recevoir des acteurs de la vie politiques du Bénin et des mouvements de jeunes.

Ainsi, ce jeudi 26 novembre 2020, ce sont les membres du parti en cours de constitution, ‘’Les Démocrates’’ qui ont échangé avec le potentiel candidat à l’élection présidentielle dans une résidence privée à Jéricho. Dans la matinée de ce jeudi, les deux parties ont échangé sur la situation de la démocratie au Bénin sous le régime de la rupture. Elles ont évoqué les points de convergence de leur lutte en faveur de la démocratie, de l’État de droit et de l’épanouissement de chaque Béninois.

Certainement, que le professeur et ses hôtes ont aussi évoqué dans questions qui ont trait avec la prochaine élection présidentielle et exploré les pistes pour mieux mener leur lutte commune. Cette rencontre est peut-être un premier acte d’un éventuelle accord entre Les Démocrates et le professeur Joël Aïvo pour la présidentielle.