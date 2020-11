Encore une reconnaissance pour l’artiste Béninoise Angelique Kidjo. Elle vient d’être honorée par BBC. Angélique Kidjo figure sur la liste bbc100 Women 2020. Il s’agit de la liste de BBC des 100 femmes inspirantes et influentes du monde entier pour 2020. Cette année, cette liste met en lumière les femmes qui mènent le changement et font la différence en ces temps de turbulences. Et donc la Béninoise a été retenue sur la liste.

«So proud to be included in the @bbc100women 2020 list! » (Tellement fière de figurer sur la liste @ bbc100women 2020, NDLR), a écrit l’artiste sur sa page Facebook. Quatre fois lauréate d’un Grammy Award, Angélique Kidjo est aujourd’hui l’une des plus grandes artistes de la musique internationale. Elle a exploré plus univers musical et a croisé les traditions ouest-africaines de son enfance au Bénin avec des éléments de R&B américain, de funk et de jazz, ainsi que des influences d’Europe et d’Amérique latine. Elle milite aussi au nom des enfants en tant qu’ambassadrice de l’UNICEF, et à travers sa propre fondation caritative, la Batonga Foundation, qui soutient l’éducation des jeunes filles en Afrique.

Une sélection méticuleuse

Sur son site, BBC a expliqué comment ces 100 femmes. Et donc, «l’équipe des 100 femmes de la BBC a dressé une liste restreinte basée sur les noms recueillis et suggérés par le réseau des équipes linguistiques du Service mondial de la BBC ». BBC a recherché des candidats qui avaient fait la une des journaux ou influencé des histoires importantes au cours des 12 derniers mois, de même que ainsi que ceux qui ont des histoires inspirantes à raconter, qui ont réalisé quelque chose d’important celles qui ont influencé leur société d’une manière qui n’a pas nécessairement fait l’actualité. Ces candidatures ont ensuite été évaluées par rapport au thème de cette année qui est «les femmes qui ont conduit le changement ». Le pool de ces noms a été aussi «mesuré pour la représentation régionale et l’impartialité due, avant que les noms définitifs ne soient choisis ».