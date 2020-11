Le célèbre manager béninois a été victime d’un accident de la route il y a quelques jours. Partie d’une rumeur sur la toile, l’information a été confirmée quelques heures plus tard. Dah Adagboto était en compagnie de l’artiste Faty quand l’incident s’est produit. Il y a quelques heures, il a décidé de donner des nouvelles à ses fans et de remercier ainsi ceux qui lui ont souhaité une bonne guérison. Lire ci-dessous sa déclaration.

Message de Dah Adagboto

Dans la matinée du vendredi 13 novembre 2020 , alors que nous vaquions a nos occupations , un camion a percuté violemment mon véhicule a hauteur de houédonou … La violence du premier choc nous a contraint a 3 tonneaux qui ont ramené le véhicule devant un autre camion qui fonçait directement sur nous mais par la grace du ciel , a su dévier a temps, mais qui nous a quand même percuté une seconde fois . Faty et moi venions de passer a 1seconde de la mort ..Outre les dégâts matériels : ( véhicule irrécupérable , infrastructure routières cassées , téléphones portables perdus ….) j’ai été dépisté après scanner d’une fracture de la voute du crâne , et d’une hémorragie …

Faty quand a elle sur le coup s’en sort avec quelques blessures , une fois a la maison , dans la nuit du vendredi 13 novembre , elle a commencé une dépression sévère du au choc psycho qu’elle a eu en voyant le camion citerne foncer droit sur nous … Je tiens a vous rappeler que suite a tout ceci , nous recevons les soins adéquats ,Faty et moi sommes suivis par un traumatologue , et un psycologue et tout ce que nous pouvons vous demander est de prier pour nous… De nous garder dans vos prières .. Parce que nous sommes des MIRACULÉS …

Je viens ici remercier toutes ces personnes qui se sont inquiétées pour nous… Celles qui ont manifesté spontanément des soutiens financiers pour nos soins .. Les ministres de la république , personnalités , autres autorités qui nous ont appelé pour prendre de nos nouvelles … Soyez BENIS …Je suis moins sur mon téléphone portable , toutes fois ma soeur reçois tous mes appels et réponds a tous mes messages … Nous vous reviendront très vite a coup sur … Surtout ” GARDEZ NOUS DANS VOS PRIERES ” Dah ADAGBOTO