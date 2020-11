Préparer un message surprise à un ami ou un proche pour une occasion spéciale n’est pas toujours évident. Parfois, il arrive que l’on manque d’inspiration pour envoyer un message à un proche qui vit un moment spécial de sa vie. C’est pour apporter une solution à ceux qui se trouve dans le cas que Julius GOVI, un jeune entrepreneur béninois a créé le bot Messenger Iris Bot. Comme tout robot Messenger, Iris bot fournit des services à ses abonnés. Nous avons repéré le créateur de cette solution qui a été récemment honoré avec une distinction d’or après sa participation à la semaine de l’innovation IWA 2020. Il nous révèle dans cette interview, comment il a vécu l’aventure et parle des services de sa création.

LNT : Bonjour Mr, présentez-vous et parlez nous de votre parcours et vos activités ?

Je suis Julius Govi, j’ai fais mes études primaires à Covè. Mon collège aussi était à Covè, j’ai fais le CEG1 de Covè. Ensuite je suis passé à l’université. J’ai fais à l’USTB (Université des Sciences et Technologies du Bénin) à Akpakpa. Je me suis inscrit en Génie Electrique et Informatique Industriel. J’ai eu mon DUT dans cette université. Puis après je me suis lancé un peu dans la vie active. J’ai fais quelques stages professionnels. Histoire de renforcer mes compétences. Actuellement je suis dans le développement mobile et web.

On a fait des recherches sur vous, on a vu que vous êtes co-fondateur de XpertStark. Que fait XpertStark?

XpertStark c’est une structure qui intervient dans la programmation des logiciels. C’est une structure que j’ai crée avec des amis. Nous ne sommes pas encore enregistrés officiellement mais bon nous travaillons ensemble depuis quelques temps.

Vous êtes le concepteur du robot Messenger Iris Bot, parlez-nous un peu de votre création

Iris Bot, je dirai c’est un robot qui est créé spécifiquement pour aider les personnes qui s’abonnent à pouvoir s’exprimer. Autrement dit à exprimer leurs émotions plus facilement et de façon plus esthétique. Il faut dire que l’idée n’était pas venue juste comme ça. Ça a commencé en 2015 avec une application, l’application Ipromax. C’est une compilation de poésie. J’ai fais appel à des amis qui ont travaillé sur le projet avec avec moi. Ce sont spécifiquement des poètes qui ont rédigé les textes dans l’application. On préparait la deuxième version quand l’idée d’Iris Bot m’est venue. Je me disais qu’on pouvait quand même avoir un produit qui est beaucoup plus proches du public qui ne connait pas forcément les spécificités de la poésie, la valeur de la poésie. Donc Iris Bot était parti pour être une application de poésie. C’est comme ça nous avons commencé et nous avons évolué et nous avons intégré des jeux pour permettre aux utilisateurs de passer du temps à se distraire.

Avec Iris Bot, vous avez participez à la semaine de l’innovation IWA 2020, parlez nous un peu de votre participation à ce rendez-vous technologique

C’était en Juin. Un ami m’a envoyé un lien. Il me disait qu’il a trouvé ça sur Facebook ou je ne sais plus trop. Je me suis dis qu’il fallait que je vérifie un peu. Je n’étais pas trop branché jeu concours. Mais pour ce cas précis, j’ai visité le lien, j’ai lu un peu les conditions pour participer et je me suis dis que je ne perdais rien à y participer. Donc j’ai inscris le projet. Et puis peu de temps après, je me disais même qu’ils avaient donné les résultats et que je ne faisais pas partie des personnes retenues mais bizarrement, le 3 Septembre j’ai reçu le mail qui m’informait que mon projet avait été validé et que je gagnais en plus du master d’innovations qu’ils offraient à tous les participants une distinction d’or. Ça a été une surprise déjà mais c’était quand même un honneur que le projet a été étudié et analysé par d’autres personnes plus expérimentée qui ont estimé que mon projet pourrait avoir cette distinction.

Si nous comprenons bien c’est le côté innovation de votre projet qui a motivé la distinction d’or ?

C’est vrai que les robots messenger existent depuis un moment. Mais les services que Iris Bot présentent sont de nouveaux services, des services inhabituels. C’est là en fait l’innovation. Les experts ont surement vu que le produit est assez intéressant. C’est peut être ce qui a motivé le jury à nous octroyer cette distinction.

Vous définissez votre robot comme un compagnon, parlez nous un peu des services qu’ils offrent

Le service principal c’est la préparation des surprises et les jeux. Je vais d’abord parler de surprises. Iris Bot permet à l’utilisateur de pouvoir générer rapidement une surprise sous forme de textes animés, d’images ou de vidéos. Et de pouvoir l’envoyer à un ami qui est sur Messenger. Iris bot intègre des modèles de texte qui sont gratuits. N’importe qui peut converser avec le robot pour les générer gratuitement maintenant si l’utilisateur veut un message personnalisé il peut passer une commande et c’est cette commande qui est payante. Il y a toute une équipe de poète, de graphistes qui sont prêts à travailler pour satisfaire ces commandes. A côté de ça, il y a le jeu du calculateur d’amour qui doit être pris comme un jeu. L’utilisateur peut mettre son prénom et le prénom de son partenaire pour voir le pourcentage d’amour.

Nous n’allons pas rentrer dans les coulisses du développement de l’application, mais comment le pourcentage est calculé ? C’est un chiffre aléatoire ?

Tout ce que je peux dire c’est que ce n’est pas aléatoire, ça suit un algorithme. C’est tout ce que je peux dire. Ce n’est pas un résultat à prendre comme une référence. Il faut le prendre comme un jeu.

D’ici quelques années, quels sont vos futurs projets ?

Il y a bien d’autres projets. Pour le moment je me concentre sur l’amélioration de Iris Bot. Jusque là je n’ai pas encore lancé de promotion en temps que tel. Les utilisateurs qui sont là nous aident à améliorer le produit. Je crois d’ici Décembre on aura un résultat assez proche du résultat final. Donc je me concentre sur l’amélioration du robot, les autres projets sont en attente. Pour dire vrai, ils ne sont pas encore prêts pour être révélés. Ce serait des plateformes qui auront une version web et mobile.

Donc vous n’avez pas lancé une campagne de communication autour de ça ?

En fait, il y a des campagnes qui ont été lancés juste pour nous permettre d’avoir quelques utilisateurs d’Iris Bot. Comme je l’ai dit plutôt ceux-ci nous permettent d’améliorer le produit. La campagne a été lancée sur les réseaux sociaux sur Facebook précisément.

Un mot à l’endroit des jeunes créateurs africains de solutions informatiques?

Tout ce que je peux dire c’est que mettre en place des projets comme Iris Bot c’est beaucoup plus guidé par la passion que par ce qu’on pourrait gagner en retour. Quand les projets vont prendre, il y aura des revenus. Pour le court terme, il ne faudrait pas penser aux revenus mais se concentrer sur la passion de créer. Ce concours auquel j’ai participé, ce sont des initiatives qui encouragent à continuer ce qu’on a commencé. Donc d’abord se laisser guider par la passion de créer et les encouragements vont venir.

Mr Julius Govi, merci pour cet entretien

Tout le plaisir est pour moi !!!

Nom du robot Messenger : Iris bot

Lien Messenger : m.me/irisrobot