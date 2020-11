Plusieurs hectares de palmiers à huile attaqués par des chenilles dans la commune d’Adja-Ouèrè dans le département du plateau. Le constat amer a été fait par une délégation mixte de la direction départementale de l’agriculture de l’élevage et de la pêche du Plateau et de l’agence territoriale de développement agricole (ATDA) pôle 6.

L’attaque des chenilles a fortement sévit dans les palmeraies de la coopérative d’aménagement rurale (CAR) d’Obèkè-Ouèrè dans la commune d’Adja-Ouèrè, a rapporté l’agence Bénin Presse. La délégation conduite par le directeur départemental Achille Oniloudé a pour but de repérer la surface attaquée en vue de traiter les palmeraies concernées.

A en croire Achille Oniloudé, cette mission d’inspection fait suite à un travail préalable d’identification des plantations détruites par les chenilles qui a été fait. « On a prospecté les lieux, on a apprécié les attaques et on a essayé de donner des directives pour mener des actions musclées sur le terrain afin de juguler la pression des chenilles », a-t-il fait savoir.

L’attaque est vraiment sévère, a indiqué Eric Adossou, chef du service de la protection des végétaux et contrôle phytosanitaire à la direction de la production végétale du ministère de l’agriculture de l’élevage et de la pêche. « Ce que nous avons vu, ça concerne déjà près de cent (100) hectares de plantation de palmier à huile », déplore-t-il. La prospection phytosanitaire dans le département sera poursuivie, a rassuré le directeur départemental.