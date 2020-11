Le leader du Rassemblement reçoit le soutien des responsables étudiants. Courant la semaine, une délégation des responsables étudiants membres de la coordination des universités du Bénin était à son cabinet. La délégation a réitéré son engagement à travailler aux côtés du Professeur Joël Aïvo en vue de l’élaboration d’une politique offense pour une alternance crédible en 2021.

Les adhésions et autres soutiens fusent de toute part à quelques mois de l’élection présidentielle de 2021. Joël Aïvo, leader incontesté du Rassemblement ratisse large et rappelle autant que faire se peut, les cinq piliers sur lesquels repose son offre politique. La séance a été l’occasion pour l’universitaire d’insister sur la bonne gouvernance et le respect de la personne humaine.

« Si nous sommes ici aujourd’hui, c’est parce-que nous sommes prêts », a indiqué Kévin AKIN porte-parole de la délégation estudiantine. La stratégie organisationnelle, les voies et moyens pour rassembler autant d’étudiants à la cause, sont autant de sujets abordés avec le probable candidat à la course à la présidentielle de 2021.

« Je voudrais sincèrement vous dire merci, mes encouragements et ma gratitude pour votre disponibilité. Vous y croyez et c’est déjà le point de départ capital», a dit Joël Aïvo à ses hôtes. Il leur a par ailleurs rappelé que la particularité de son offre politique est d’utiliser les dernières ressources de démocratie qu’il reste pour faire renaître le Bénin.