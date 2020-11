Au Collège d’enseignement général Hubert Maga de Parakou, des élèves consomment de Chanvre Indien. Les élèves délaissent les cours pour s’adonner à la consommation de stupéfiants et de drogue. Deux des élèves de ce collège ont été pris en flagrant délit de consommation de chanvre indien. Ils ont été surpris ce mardi 10 novembre 2020 derrière le centre d’alphabétisation de Parakou. Il s’agit de A. S. âgé de 15 ans et en classe de 4è et de S. R. âgé de 18 ans en classe de quatrième.

Les deux élèves ont été interpellés par les éléments du commissariat du deuxième arrondissement de la ville de Parakou. Le commissaire du deuxième arrondissement de Parakou Charles Kindédohoun et son équipe vont poursuivre les enquêtes afin de voir l’ampleur du phénomène et de démanteler le réseau au cas où il existerait.

Les élèves interpellés et ceux qui vont être impliqués seront présentés aux autorités compétentes. Cette situation vient rappeler l’urgence qu’il y a de maintenir la veille dans les établissements scolaires du pays afin d’éviter que les apprenants ne sombrent dans des pratiques qui les détournent de leurs études.