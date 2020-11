La communauté internationale a célébré dimanche 1er novembre, la fête de tous les saints. Occasion pour les autorités municipales de la ville de Cotonou d’effectuer une visite de terrain dans les cimetières que gère la mairie de Cotonou. La délégation était au cimetière de PK14 où plus d’un millier de tombes sont à réfectionner aux dires des autorités de la mairie de Cotonou.

1600 tombes à refaire au cimetière de PK14. C’est le constat fait dimanche 1er novembre dernier par une délégation de la mairie de Cotonou conduite par les deuxième et troisième adjoints au maire, respectivement Gatien Adjagboni et Françoise Irène Behanzin. L’objectif de la visite est de rendre propres et pratiques les différents cimetières qui sont sous la tutelle de la municipalité de Cotonou.

Entre temps, l’ancienne mandature de la mairie de Cotonou avait lancé quelques travaux de réfections dans certains cimetières. La descente des deuxième et troisième adjoints au maire a permis de toucher du doigt les travaux réalisés. La visite a été aussi l’occasion pour la délégation de procéder aux recueillements et dépôts de gerbes.

Plusieurs tombes abandonnées croupissent sous le poids des intempéries et d’autres carrément se sont affaissées. Les autorités communales ont annoncé la réfection des cimetières non encore pris en compte avec surtout plus de 1600 tombes à réfectionner au cimetière PK14.