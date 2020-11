Il a voulu passer incognito à Doutou ce samedi 14 novembre 2020 pour aller saluer sa majesté Adanyroh Aguassa Guèdèhounguè. Mais, cette visite de courtoisie du professeur Joël Aïvo a vite pris l’allure d’un grand rassemblement dans ce pays Sahouè. Car, les fidèles des divinités de sa majesté n’ont pas voulu rester en marge de l’évènement. Ils ont pris d’assaut la cour royale pour recevoir et écouter le professeur.

Et à sa descente chez le descendant et héritier du trône de feu Sossa Guèdèhounguè, l’universitaire a été surpris d’être accueilli par un impressionnant comité d’accueil d’une centaine de fidèles de leurs divinités, avec à leur tête tous les membres de la cour royale. Le probable candidat à la présidentielle de 2021 au Bénin a dû improviser un discours devant une foule nombreuse de personnes.

Mais avant, le professeur a eu droit aux honneurs et aux bénédictions du roi et des dignitaires de la cour. Et Joël Aïvo l’a promis. Il va revenir très vite dans la commune de Houéyogbé avec toute sa délégation pour présenter en détail le contenu du projet dont il est porteur. Les populations ont donc pris rendez-vous pour les prochains jours.