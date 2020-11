Les formations politiques éligibles au financement public des partis politiques sont entrées en possession d’une partie de leur fonds hier jeudi 5 novembre 2020 par la CENA. Et conformément à la loi portant financement public des partis politiques, ces partis que sont FCBE, UP et BR sont désormais sous le contrôle de la Cour des comptes et de l’inspection générale des finances. Conscient de ces contraintes, les responsables de ces partis ont exprimé leur engagement à veiller à la bonne gestion de ce financement et savent déjà à quoi est destiné ce financement public.

Robert Gbian du Bloc Républicain a indiqué que «ce montant va servir au fonctionnement du parti Bloc Républicain ». Il rappelle qu’avant, «c’était la cotisation des membres du parti » et ces cotisations ne représentent pas grand-chose. Donc avec ce pactole, «nous sommes beaucoup plus engagés ». «L’utilisation de ce pactole se fera vraiment dans de bonnes conditions parce que nous sommes suivis par la cours des comptes », rassure-t-il. Car, «nous sommes suivis par le gouvernement ».

Le parti FCBE réagit

Même s’il relève que la cagnotte du parti n’est pas très élevée, le financier du parti FCBE, Idrissou Abdel Aziz estime que ce que sa formation a reçu va permettre de former «les militants, la restructuration du parti et aussi préparé les élections qui s’annoncent ». Pour lui, avec ce financement, «les partis politiques ne seront plus vus comme la propriété d’une personne ». Et il précise que le parti va mettre tout en œuvre pour une utilisation orthodoxe des fonds. Pour rappel, la CENA sera sur le terrain dès la semaine prochaine pour voir si les partis politiques ayant bénéficié de ce financement public respectent les exigences de la loi.