Le Bénin a maintenu intactes ses chances de se qualifier pour la CAN 2021 qui va se jouer au Cameroun en 2022. Lors de la troisième journée des éliminatoires de cette CAN, les Ecureuils du Bénin ont pris le dessus sur les Crocodiles de Lesotho (1-0). Au bout d’une rencontre tactique et physique, les poulains de Michel Dussuyer ont assuré les trois points de la victoire grâce encore à Jodel Dossou ce samedi 14 novembre au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo.

Durant ce match où le Bénin se devait de battre son adversaire du jour, les Ecureuils n’ont pris que deux minutes pour annoncer les couleurs. Sur un débordement, David Djigla envoie un centre qui trouve la tête de Mounié. Mais, l’ancien joueur de Montpellier n’arrive pas à trouver le cadre. On prend les mêmes et on recommence à la 14è minute de jeu pour le même résultat. Le temps pour Jodel Dossou de se mettre en situation. Comme face à la Sierra Leone c’est sur un exploit individu du ‘’TGV’’ que le Bénin va faire la différence face à un bloc très bas mis en place par l’entraineur Thabo Senong. Sur une passe de Khaled Adénon, Jodel élimine trois défenseurs avant d’envoyer d’une pointure la balle dans les filets de Benedict Moerane.

Dans un milieu à cinq, Mathéo Ahlinvi et Sessi d’Almeida vont tenir le pari durant la première partie où le Bénin a dominé son adversaire sans pouvoir alourdir le score malgré trois autres occasions de but. La deuxième partie sera plus laborieuse pour les Béninois qui ont sombré en milieu de terrain. Mais, l’adversaire n’a pas bousculé outre mesure l’équipe béninoise même s’il a eu quelques maigres occasions. Et donc le Bénin prend trois point à l’issue de cette rencontre et totalise 6 points pour une deuxième place derrière le Nigéria (7 points) et devant la Sierra Leone (2 points) et le Lesotho (1 point). Les Ecureuils vont s’envoler pour Maseru où va se jouer le match retour mardi 17 novembre prochain.