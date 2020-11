Il est désormais de retour sur sa terre natale près de 10 ans après son départ en exil. L’ancien archevêque de Cotonou, Marcel Honorat Agboton a foulé le sol de ses aïeuls ce vendredi 20 novembre 2020. Alors le ‘’Comité de soutien au retour de Marcel Honorat Agboton’’ mis en place se réjouit du retour du prélat. Dans un communiqué, ce comité composé d’amis et de proches de l’homme de Dieu dit manquer des mots pour dire leur gratitude à tous ceux qui se sont mobilisés pour mener des actions dans le sens du retour du serviteur de Dieu.

Selon le comité, «l’Eglise, notre mère dans la foi nous a toujours enseigné la miséricorde et la charité. Nous en avons encore une fois aujourd’hui l’illustration et notre espérance n’en est que plus grande ». Il annonce que le forum whatsapp et la page Facebook qui ont été des lieux d’expression des divers soutiens à la cause vont être désactivés, l’objectif pour lequel ils ont été créés étant pleinement atteint. Pour rappel, depuis l’an 2010, l’ex-archevêque de Cotonou, Marcel Honorat Agboton est en exil en France.

A l’origine de ce départ, des rumeurs liées à son appartenance à de sociétés secrètes alimentées dans les milieux de l’église et relayées par certains médias. Ce qui a conduit Mgr Michael Blume, alors Nonce Apostolique du Saint-Siège auprès du Bénin, à le prier de démissionner de ses charges. Après, la Conférence épiscopale du Bénin (CEB) l’a mis à la disposition de Rome.

Jusqu’à ce jour, Mgr Agboton n’a fait l’objet d’aucune charge, d’aucun procès, d’aucune condamnation ni civile, ni pénale. A 79 ans, Marcel Honorat Agboton a vécu un exil difficile. Malgré sa santé très fragilisée, il a été le seul évêque émérite au monde à devoir faire lui-même ses courses, préparer ses repas, balayer sa chambre etc.