Le cercle très restreint des architectes et urbanistes du Bénin s’élargit. Jeudi 26 novembre dernier à la faveur d’une cérémonie de prestation de serment, 12 nouveaux membres ont officiellement fait leur entrer dans l’ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin (ONAUB). Leur adhésion chiffre à 205 l’ensemble des architectes inscrits à l’ordre.

C’est le siège de l’ordre sis dans la commune de Sèmè-Podji qui a abrité la cérémonie de prestation de 12 nouveaux architectes urbanistes. « En prêtant serment, vous allez vous inscrire dans la dynamique collective qui est à la fois conceptuelle, esthétique, environnementale, sociale etc. Et je ne peux que vous souhaiter de tout mon cœur, épanouissement et passion dans l’exercice de votre profession », a déclaré le président de l’ordre, Narcisse Justin SOGLO.

La cérémonie a eu lieu en présence de la ministre de l’enseignement supérieur, Eléonore Ladékan et du commissaire du gouvernement auprès de l’ordre, Victor ANANOUH, représentant le ministre du Cadre de vie et du développement durable. « Je vous invite à vous approprier et à observer strictement les dispositions qui vous lient à l’Ordre des Architectes et des Urbanistes du Bénin », a fait savoir Victor ANANOUH.

« Nous nous engageons à ne point altérer la confiance que vous nous portez et qui s’exprime ce jour par notre noble intégration à l’ONAUB », a dit Dorcas Alavo, porte-parole des récipiendaires. Le 12 décembre prochain se tiendra l’élection du 17ème conseil national de l’ordre.