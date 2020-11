Après l’audition du journaliste Virgile Ahouansè par la HAAC ce jeudi 26 novembre 2020, l’Union des journalistes de la presse libre africaine (UJPLA) a sorti une déclaration. Dans cette déclaration, l’UJPLA apporte son soutien au journaliste qui est membre de l’union. Elle souligne qu’elle «suit avec une attention particulière la situation du journaliste Virgile Ahouansè, un de ses membres du Bénin ».

Elle rappelle aussi à ses membres «la notion primordiale de responsabilité et aux autorités béninoises, l’impérieuse nécessité du libre exercice par les journalistes de leur métier, fondement essentiel de la démocratie et de l’Etat droit ». Lisez ci-dessous l’intégralité de la déclaration.

Déclaration de l’Union des journalistes de la presse libre africaine (UJPLA) sur la situation du journaliste Virgile Ahouansè (Bénin)

L’Union des Journalistes de la Presse Libre africaine (UJPLA) suit avec une attention particulière la situation du journaliste Virgile Ahouansè, un de ses membres du Bénin. Il a été convoqué par lettre en date du 19 novembre 2020 par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) devant la Commission de la Carte de Presse, de l’Éthique et de la Déontologie, pour « instruction de dossier suivie d’une éventuelle audition publique » (le jeudi 26 novembre 2020) au siège de l’institution. La convocation du journaliste est intervenue après une interview de la Radio en ligne “Crystal- News” avec Mme Françoise Holonou Sossou, présidente du Comité de Soutien aux Détenus et Exilés Politiques (CSDEP) le dimanche 15 novembre 2020. Cette interview est consultable sur le lien : https://www.crystal-news.net/grand-angle-francoise-sossou-holonou-du-15-nov/

La HAAC reproche précisément à notre confrère d’avoir permis à Mme Holonou « de faire des déclarations truffées de contre-vérités et de propos diffamatoires et attentatoires à la paix, à la concorde et à l’unité nationale ». Plus que jamais fidèle à sa mission de défense de la sécurité des journalistes et de promotion de la liberté de la presse en Afrique, l’UJPLA réaffirme son soutien à Virgile Ahouansè. L’UJPLA rappelle aussi à ses membres la notion primordiale de responsabilité et aux autorités béninoises, l’impérieuse nécessité du libre exercice par les journalistes de leur métier, fondement essentiel de la démocratie et de l’Etat droit. Dans ce domaine, l’UJPLA rappelle, enfin, que le Bénin a toujours été un exemple en Afrique et doit continuer de l’être.

Fait à Dakar, le 26 Novembre 2020

Le porte-parole de l’UJPLA.

Souleymane THIAM