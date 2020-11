Ce n’est pas une inconnue du milieu musical béninois. Pepe Oleka, une artiste à la voix suave signe une reprise du tube Sêbla Koko (composé par Adjovi Guy du groupe les “Troubadours de Ouidah” et interprété entre autres par Vincent Ahehehinnou), et est depuis quelques jours la star de la toile, tant la chanson, le clip simple et efficace, et la voix perçante, et le ton parfaitement juste font voyager les internautes béninois dans le temps.

Il n’est pas ici question de dire que seuls ceux qui connaissaient le tube vont l’apprécier, loin de là ! Jeunes et vieux, hommes et femmes n’ont pas arrêté de s’extasier devant cette belle reprise de la star avec des centaines de posts du clip, et tout autant de commentaires favorables.

Qui est Pepe Oleka ?

Pepe Oleka a chanté avec de grands noms de la musique béninoise, a été choriste de musiciens stars. D’une mère béninoise et d’un père nigérian, elle parle plusieurs langues dont le mina, le fon, le yoruba pour ne citer que ceux-là. Vous l’aurez compris, elle a vécu dans un savant mélange culturel, et ce tube (Sêbla Koko) annonce un bel album (qui est d’ailleurs en préparation). Voir (ou revoir) son interprétation ci-dessous: