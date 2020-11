Le problème du sous-emploi au Bénin semble trouver de solutions. L’enquête régionale intégrée sur l’emploi et le secteur informel et de la comptabilité nationale rendue publique par l’Insae a révélé qu’au Bénin, et ceci au cours des quatre dernières années, plus de huit cent mille emplois ont été créés.

La période d’évaluation de l’enquête régionale intégrée sur l’emploi et le secteur informel et de la comptabilité nationale publiée par l’institut national de la statistique et de l’analyse économique (Insae) est d’avril 2016 à juin 2020. En effet, selon les indications de la démarche scientifique, huit-cent-sept mille quatre-cent vingt-sept (807 427) nouveaux emplois ont été créés.

Les détails indiquent que 210 584 emplois formels et 596 844 informels dont 38,9% dans l’agriculture et 19,3 % dans le commerce ont été créés par le gouvernement. Ces nouveaux emplois varient d’un secteur à un autre selon Laurent Hounsa, directeur général de l’Insae. Les recrutements opérés par le pouvoir concerne fait-il savoir, les secteurs des infrastructures, de l’enseignement.

Par ailleurs, au cours de ces quatre dernières années, le secteur de l’agriculture a contribué assez dans la création d’emplois massifs. On note que plusieurs jeunes sortis des lycées et centres agricoles ont été recrutés. Les différents projets initiés par le gouvernement ont aussi contribué à l’atteinte de ces chiffres, précise l’enquête.