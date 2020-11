Le chef de l’Etat Patrice Talon en tournée dans plusieurs régions du Bénin. Le chantre de la rupture sillonnera 54 communes du pays pour s’imprégner des difficultés que rencontrent les populations. Ce sera aussi l’occasion pour le chef du gouvernement de toucher du doigt les réalisations tangibles exécutées dans le cadre du programme d’actions du gouvernement.

Le périple présidentiel démarre par l’étape de la cité des koburu, la ville de Parakou. Patrice Talon descendra jeudi prochain dans les rues des différentes communes du Bénin ciblées. Le locataire de la marina après sa visite surprise sur les sites de reconstruction des différents marchés de la ville de Cotonou entend rallier les autres contrées.

La toile a sérieusement jasé à l’annonce de la tournée présidentielle en raison du caractère discret que fait montre l’homme du 06 avril 2016. Beaucoup de béninois se sont demandés l’intérêt d’une telle descente de Patrice Talon. Qu’est ce qui préoccupe si tant le numéro un des béninois quand on sait que rarement l’homme s’intéresse à des visites si ce n’est que les rencontres essentielles, s’interrogent d’autres utilisateurs des réseaux sociaux.

A quelques mois de la présidentielle de 2021, une telle tournée paraît suspecte et dénote d’une campagne électorale précoce. Les organismes chargés de la veille et de l’application des textes et lois invités à jouer leur partition équitable et juste au scrutin de 2021.