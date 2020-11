Le ministre de la communication et de la poste, porte-parole du Gouvernement a fait le point de la première phase de la tournée nationale entamée par le chef de l’Etat, depuis le 12 novembre dernier. Alain Orounla a convié les professionnels des médias à cet exercice périlleux. La conférence de presse a eu lieu ce jeudi 19 novembre dans la salle de conférence du ministère des affaires étrangères.

L’exercice auquel s’est adonné le Président de la République est une première et inédit, selon l’avocat ministre de la communication. A en croire Alain Orounla, le chef de l’Etat est dans une pédagogie. Sa tournée vise à sensibiliser les populations sur les motivations des réformes engagées par le gouvernement.

Un exercice inédit selon Orounla

« C’est pour la première fois en cinq ans que le Président va au contact de ses administrés », renchérit le porte-parole du gouvernement. Une démarche inédite qui consiste à faire toucher du doigt aux populations, le niveau d’exécution du programme d’actions du gouvernement. Occasion également pour le chef de l’Etat de faire de fortes annonces ainsi que des engagements pour pacifier le pays, a insisté Me Alain Orounla.La tournée a permis au locataire de la marina de s’engager pour une élection présidentielle inclusive et apaisée. Loin de la propagande, « c’est un tour millimétré des communes du Bénin et placé sous le sceau de la reddition de compte », a fait savoir le ministre de la communication avant de conclure que Patrice Talon en a profité pour faire le point de l’état d’esprit général des béninois.