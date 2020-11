Entamée depuis quelques jours, la tournée nationale entreprise par le chef de l’Etat du Bénin, Patrice Talon, l’ a conduit ce vendredi dans la commune de Bantè, terre natale d’ un de ses opposants farouches en exil, Komi Koutché, ex ministre des finances sous Boni Yayi. A l’occasion, le maire de Bantè Edmond Laourou , a entre autres, dans son intervention plaidé” le retour au pays de tous les fils éloignés de leur pays, notamment Komi Koutché” estimant que cela ” va améliorer le climat de paix dans le pays”.

Patrice Talon assurant d’abord que ” le Bénin ne jettera aucun de ses fils mais que nous nous corrigeons” ajoutera ceci à propos de Komi Koutché : ” Ayons le courage de dénoncer ce qui n’est pas bien. Komi Koutché est un ami, mais qui s’est retrouvé en exil parce qu’on lui a demandé de rendre compte de sa gestion au FNM. Pourquoi les douaniers sont radiés, des directeurs punis et que d’autres ne doivent pas être touchés ? Ma volonté est qu’il revienne pour répondre de ce qu’on lui reproche. S’il est innocent, il sera blanchi ou condamné en cas de faute mais le pardon existe. “

Pour le Chef de l’Etat Patrice Talon, ” nous n’avons pas le droit de dire que personne ne doit répondre de ce qu’il a fait”. Komi Koutché actuellement en exil aux Etats Unis, continue de clamer son innocence dans les faits de détournement de fonds dont on l’accuse à la tête du Fonds National de Microfinance (FNM) qu’il avait dirigé sous le régime de Boni Yayi avant d’accéder à la fonction de ministre. La Cour de répression des crimes économiques et de lutte contre le terrorisme (Criet) instituée sous Patrice Talon l’a condamné en son absence au procès et sans l’action de défense de son avocat à 20 ans de prison ferme.

Erickson Assouan