Quelques mois après le décès de celui qui a joué le rôle du monarque de Wakanda dans « Black Panther », la production de ce célèbre film fiction s’interroge sur la suite à donner à Black Panther 2. Alors que certains évoquent la possibilité de double digital de Chadwick Boseman, l’une des productrices a essayé d’apporter une réponse assez claire à cette dernière option. Pour cette dernière, il est hors de question de reprendre le visage de l’illustre disparu en images de synthèse.

“Il n’y a qu’un seul Chadwick”

« Non. Il n’y a qu’un seul Chadwick et il n’est plus avec nous. Notre roi, malheureusement, est mort dans la vie réelle, pas seulement dans la fiction, et nous prenons un peu de temps pour voir comment nous allons revenir à l’histoire et ce que nous faisons pour rendre hommage à ce chapitre, qui était si inattendu, si douloureux, si terrible, vraiment », a confié Victoria Alonso au média argentin Clarin. Cette opposition de l’une des productrices à cette option intervient alors que la production du Black Panther 2 est imminente.

Black Panther 2 prévu pour 2022

A en croire le calendrier qui a été établi, elle devrait reprendre l’année prochaine. La sortie est prévue pour 2022. Malgré cette planification assez serrée, rien n’a pour l’heure filtré sur les dispositions prises pour pallier le départ prématuré de l’acteur principal. On retiendra tout de même des confidences de Victoria Alonso qu’une bonne partie du travail est à reprendre. Elle fait remarquer que le temps est à la réflexion pour « honorer la franchise ».