Au Canada, un homme a été condamné à cinq ans de prison après le décès d’un bébé dont il avait la garde. Selon la chronologie des faits rapportés par des médias canadiens, une mère de famille aurait demandé à l’accusé de garder ses enfants de 2 ans et 6 mois après un vif échange. L’accusé qui se nomme Steven Bernard qui était en colère parce qu’il devait s’occuper des deux filles commençait à s’impatienter. Il aurait selon des sources concordantes envoyé plusieurs messages à la mère de famille pour la prévenir qu’il allait commettre un meurtre vu la situation.

Devant la cour, l’accusé âgé de 26 ans a avoué avoir essayé de réveiller de force la fille de 6 mois pendant qu’elle était intoxiquée. La petite serait décédée deux jours après avoir souffert d’une hémorragie sous-durale et latérale et aussi d’une ecchymose à l’œil, sur le front et le corps. La procureure avait requis huit ans de prison contre l’accusé qui avait plaidé coupable pour homicide involontaire sur la plus petite.

Aucune tolérance selon la juge

De son côté, la mère a assuré devant les juges que c’est parce qu’elle avait confiance en l’accusée qu’elle lui a laissé les enfants. La juge en charge du dossier a condamné fermement l’acte de l’accusé. «Il va sans dire que la société réprouve fortement ce crime. Il n’y a aucune tolérance face aux mauvais traitements infligés aux enfants», aurait affirmé la juge qui a condamné l’accusé à 5 ans de prison.