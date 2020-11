Jeudi, Justin Trudeau, premier ministre canadien, a défendu l’arrestation et la détention de Meng Wanzhou, l’une des dirigeantes de Huawei, le géant Chinois de la technologie. En effet, ce dernier a estimé que les nations du monde entier devaient résister aux attaques ainsi qu’aux menaces proférées par le gouvernement chinois.

Entre la Chine et le Canada, rien ne va plus. En effet, depuis l’arrestation de Meng Wanzhou, l’une des grandes dirigeantes du groupe Huawei, les sanctions pleuvent et plusieurs ressortissants canadiens ont même été placés en détention, accusée de revente de drogue ou d’espionnage. Un sujet qui devrait être abordé à l’occasion de la grande réunion virtuelle de l’APEC, le forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC).

Trudeau revient sur l’arrestation de Meng Wanzhou

Cette sortie, Trudeau l’a eu alors qu’il répondait à une question au sujet de possibles regrets liés à l’arrestation de Meng Wanzhou, au mois de décembre 2018, lorsqu’elle se trouvait à l’aéroport de Vancouver. Celui-ci a alors répondu que non, affirmant que les lois canadiennes devaient s’appliquer sur le sol canadien. En outre, il a rappelé que le traité d’extradition mis en place avec les USA est un vieux traité qui prévaut toujours aujourd’hui.

Pékin, une diplomatie trop agressive à ses yeux

Ce dernier a ajouté la Chine menait une diplomatie un peu trop agressive. Selon lui, Pékin tente d’utiliser son poids et de son influence, pour arriver à ses fins. Il a alors appelé à ce que les grandes puissances de ce monde s’allient afin de résister à ces attaques chinoises. La surperpuissance de la Chine est telle qu’il faut faire en sorte de respecter l’union sacrée afin de lui résister. Justin Trudeau devrait rencontrer Xi Jinping à l’occasion de la grande rencontre digitale de l’APEC.