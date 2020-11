En France, beaucoup d’attentats terroristes ont été commis à cause des caricatures de Mahomet. On se rappelle encore du massacre de Charlie Hebdo en 2015 et très récemment de la décapitation de Samuel Paty, un professeur de lycée dans les Yvelines. En général, les représentations du prophète mettent en courroux le monde musulman. Ségolène Royal dit comprendre cette colère et reconnaît le caractère injurieux de certaines caricatures.

La Fraternité, c’est l’interdiction de « choquer, d’humilier, d’insulter »

« Je pense que certaines caricatures de Mahomet sont insultantes.Toutes les caricatures pornographiques, je comprends que certains se sentent insultés par cela y compris des musulmans qui ne sont ni intégristes, ni radicaux » a déclaré l’ancienne candidate à la présidentielle française sur les plateaux de CNEWS. L’invitée de La Matinale, une émission de la chaîne d’informations, rappelle par ailleurs que la devise française est : Liberté, Egalité, Fraternité. Et la Fraternité, c’est l’interdiction de « choquer, d’humilier, d’insulter ».

C’est « la prise en considération de la souffrance des autres pour pouvoir rectifier un certain nombre de choses. Et la liberté, ce n’est pas le droit de dire n’importe quoi, n’importe comment ». Notons qu’il y a quelques mois, Charlie Hebdo a republié les caricatures de Mahomet. Ce qui a conduit à une attaque au couteau devant les anciens locaux de l’hebdomadaire satirique.