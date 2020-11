Fidèle à sa philosophie de créer du contenu télévisuel de qualité et attractif au profit de ses abonnés, Canal+ s’apprête à diffuser sa dernière série Canal+ Original ‘’Hantés’’. En attentant le lundi 2 novembre 2020, une avant-première de cette série a été faite à Canal Olympia à Cotonou ce jeudi 29 octobre. Canal+ Bénin a permis aux hommes de médias et à quelques privilégiés dont l’artiste-ambassadeur de l’UNICEF Zeynab, de suivre le premier épisode de cette série en attendant que le cinéma ne rouvre ses portes le vendredi 6 novembre 2020.

Après Oasis, Invisibles, Cacao, Agent et autres, revoilà Canal+ Original avec une nouvelle série nommée ‘’Hantés’’. Selon le directeur général de Canal+ Bénin Jonathan Lett, Hantés est une création Canal+ original qui «s’inscrit dans cette philosophie Canal+ d’investir dans le cinéma africain de plus en plus présent et d’aider à créer des séries qui vont être des séries de qualités faites par des Africains pour les Africains ». A l’en croire, l’idée c’est aussi d’exporter ces séries pour pouvoir mieux faire connaitre le cinéma africain. Il a informé que les deux premiers épisodes de cette série seront offerts. «C’est-à-dire que vous soyez abonnés ou non, vous avez la possibilité de suivre », a-t-il expliqué. Hantés, c’est l’aboutissement de huit mois de tournage et de neuf mois de post-production.

Hantés, c’est une série avec un genre un peu particulier puisque c’est une série d’horreurs qui «est une chose qu’on ne connaît pas bien chez Canal+ ». 250 personnes ont travaillé dessus sur ce projet qui est aussi intéressant culturellement parce que chaque épisode est tourné dans des lieux emblématiques de l’Afrique du Sud. Elle est composée de huit épisodes de 45 minutes chacun. Ils sont tous indépendants même s’il y a une trame de fond. Chaque épisode correspond à une enquête. Chaque épisode de Hantés met en scène un meurtre et/ou un cas paranormal et l’enquête menée par Will et son équipe pour le résoudre, avec en toile de fond la quête de Will à élucider la tragique disparition de sa sœur.

Un trio pour des enquêtes surnaturelles

Dans cette série, l’expert de renommées mondiale en paranormal et écrivain à succès de la saga Dead Places à Londres, Will Stone retourne en Afrique du Sud, son pays natal, pour écrire le 13è et dernier tome de sa collection. Alors que son éditeur pense qu’il y est pour trouver l’inspiration à travers des enquêtes de cas surnaturels avec la jeune blogueuse Kelly et son chauffeur Joe, Will a une autre raison secrète de rentrer chez lui. Il est enfin décidé à vouloir résoudre le grand mystère de sa vie, la disparition de sa sœur Rose, âgée de 14 ans, dans un canal abandonné de Joburg. Et plus Will se rapproche de la vérité, plus il découvre que certains fantômes ne meurent jamais. Le premier épisode entraine les téléspectateurs dans le célèbre Two Oceans Aquarium au Cap où vit dans la pénombre un prédateur paranormal encore plus dangereux que les requins tueurs. Will et Kelly aidés par le fantôme d’une jeune fille disparue dans l’Aquarium quelques mois plus tôt, et de Joe vont démasquer et tuer le prédateur. Ceux qui ont suivi ce premier épisode à Canal+ Olympia de Cotonou sont restés admiratifs et s’impatientent pour la suite de la série.