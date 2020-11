A l’occasion de la clôture, ce dimanche, d’un sommet virtuel qui avait débuté jeudi, 15 pays d’Asie et du Pacifique ont signé un accord commercial, promu par Pékin. L’accord est, en effet, considéré comme la réponse de la Chine face à l’absence de l’Amérique. L’actuel président américain Donald Trump dont le mandat est en train de tirer à sa fin après l’élection de son adversaire démocrate, avait en janvier 2017 retiré son pays du projet concurrent que son prédécesseur avait promu, le Traité de libre-échange transpacifique (TPP).

L’accord a pour objectif de créer une zone de libre-échange entre la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les dix pays de l’Asean (Association des nations de l’Asie du Sud-Est), dont l’Indonésie, la Thaïlande, Singapour, les Philippines et le Vietnam sont membres. Il prévoit une baisse de taxes à l’importation, une harmonisation des procédures douanières ainsi que l’inclusion des clauses sur le respect de la propriété intellectuelle. L’accord exclu toutefois, tout ce qui concerne la protection des travailleurs et de l’environnement.

Une étape majeure pour la libéralisation du commerce

Baptisé RCEP, le partenariat régional économique global, après sa signature, est devenu l’accord commercial le plus important du monde. Les quinze pays membres signataires de l’accord réalisent 30% du produit intérieur brut (PIB) mondial et regorgent de plus de 2 milliards d’habitants. Selon l’économiste en chef pour l’Asie et le Pacifique de IHS Markit, Rajiv Biswas, cet accord est « une étape majeure pour la libéralisation du commerce et de l’investissement ».

Il faut noter que l’Inde est la plus grande absente de cet accord. Elle a toutefois la possibilité de le rejoindre plus tard. Dans la crainte de voir son marché envahir par des produits chinois à bas prix, le pays avait décidé l’année dernière de se retirer de l’accord.