Après l’annonce par la Cour pénale internationale (CPI), le jeudi 28 mai 2020 de la modification des conditions de mise en liberté de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, les deux personnalités avaient depuis lors, la possibilité de quitter leur pays de résidence, sous conditions. Ainsi, depuis lors, les deux avaient manifesté la volonté de retourner au pays surtout avant les élections présidentielles pour prendre part à la vie politique.

En l’absence de réponse favorable de la part des autorités de son pays, l’ancien chef d’Etat Gbagbo n’avait pu rentrer au pays pour prendre part aux élections. Maintenant qu’il a été réélu, presque sans challenger aux cours d’une élection non-reconnue par l’opposition, le président Alassane Ouattara entend s’investir pour favoriser le retour de son ‘’frère’’ au pays. C’est le ministre ivoirien de la Jeunesse, Mamadou Touré qui l’a fait savoir le week-end lors d’un meeting à Daloa. Pour le porte-parole adjoint du parti au pouvoir, le RHDP, Laurent Gbagbo ne constitue plus un problème pour son frère Ouattara, et ce dernier prendra des mesures pour effacer sa peine en Côte d’Ivoire.

L’instrumentalisation de la cause de Gbagbo

« Il y a des gens qui instrumentalisent la cause de Laurent Gbagbo. Il y a des gens qui veulent que Laurent Gbagbo reste le plus longtemps possible là-bas. Laurent Gbagbo n’est plus un problème pour son frère Alassane Ouattara, je peux vous le dire. Il considère que même si Gbagbo a été condamné en Côte d’Ivoire, il va prendre un acte pour effacer la condamnation de Gbagbo », a déclaré le ministre.