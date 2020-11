La Covid-19 a fait de nombreuses victimes dans le monde. Presque tous les pays du monde ont enregistré des cas de la maladie qui a quitté la Chine avant de se propager dans le monde. Toutes les couches de la société ont été touchées par le virus du nouveau Coronavirus: des artistes aux Présidents de la République en passant par les footballeurs, les ministres, députés et autres dirigeants dans le monde.

Si des millions de personnes ont réussi à s’en sortir face à la covid-19, dans le monde c’est quand même plus d’un million de morts enregistrés selon des statistiques. Un chiffre déjà trop important quand on connait l’importance de la vie humaine. Au Royaume-Uni, l’histoire d’une famille affligée par les décès de trois membres infectés par la Covid-19 en moins d’une semaine fait écho dans les médias. Le Dr David Miller qui était aux côtés de la famille pendant cette épreuve a appelé tout le monde à ne pas ignorer la pandémie.

«[La COVID-19] a eu un effet dévastateur sur la famille et j’aimerais que les gens prennent cette pandémie au sérieux», aurait affirmé le spécialiste en santé. L’histoire des Lewis a touché une proche de la famille qui a lancé une cagnotte pour venir en aide à cette famille en détresse après la mort de trois membres. Selon des sources bien introduites, plus de 5000$ canadien ont déjà été récoltés à cette heure.

Une famille acculée avec des décès brusques

Dans les faits, c’est d’abord la mère de la famille âgée de 74 ans qui est décédée jeudi. Infectée par la Covid-19, Gladys Lewis, a poussé son dernier souffle dans l’hôpital Royal Glamorgan situé dans le sud du pays de Galles. Le lendemain c’est son fils Dean qui a rendu l’âme. Âgé de 44 ans, le père de famille est mort à son domicile situé dans la même région. Malheureusement, Darren, le jeune frère de Dean, est aussi passé de vie à trépas trois jours après. Ainsi en cinq jours, trois membres de la famille Lewis ont perdu la vie. Le sœur âgée de 41 ans qui s’appelle Debbie était très accablée par le décès de la mère Lewis et de Dean pendant que son frère Darren plus âgé qu’elle d’un an se battait pour survivre aux soins intensifs. C’est une de ses amies qui a lancé la campagne de socio-financement pour venir en aide à la famille.