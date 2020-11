Après sa femme et son fils, Volodimir Zelenski a été contrôlé positif au Covid-19 lundi. Le président Ukrainien « s’est dans un premier temps isolé chez lui avant d’être amené à l’hôpital de Foefania (de Kiev, la capitale) ; pour s’isoler et ne contaminer personne » a indiqué son porte-parole. L’Ukraine est durement touché par cette terrible pandémie. Le pays a déjà enregistré plus de 9 mille décès dus à la Covid-19.

Son état de santé n’est pas inquiétant

Le nombre d’infectés ne fait qu’augmenter. Selon les derniers chiffres du ministère de la santé, il y a eu en 24 heures, 11 mille 57 nouveaux cas de coronavirus. Le précédent pic de contamination remonte au 07 novembre dernier. Quant au nombre total d’infectés, il est de 500.865. C’est donc dans ce contexte sanitaire préoccupant que Volodimir Zelenski a été testé positif au Covid-19. Selon son porte-parole, son état de santé n’est cependant pas inquiétant.

Le président ukrainien est le quatrième homme d’Etat à contracter la Covid-19 après le premier ministre britannique Boris Johnson, le président américain Donald Trump et son homologue brésilien Jair Bolsonaro. Notons que les ministres ukrainiens de la défense et des finances de même qu’un autre haut fonctionnaire, ont été testés positifs au nouveau coronavirus. Volodimir Zelenski a été élu en mai 2019 à la tête de l’Ukraine. L’ancien comédien est aujourd’hui âgé de 42 ans.