Les essais cliniques sur le vaccin chinois contre le coronavirus (covid-19), du laboratoire Sinovac Biotech, ont été suspendus au Brésil. L’information a été donnée par l’autorité sanitaire du pays, hier lundi 09 novembre 2020, qui évoque un « incident grave » observé chez un volontaire. Dans un communiqué, elle a indiqué que l’agence de vigilance sanitaire (Anvisa) « a décidé d’interrompre l’essai clinique du vaccin CoronaVac après un incident grave » le 29 octobre dernier.

Des effets secondaires évoqués

Sans donner plus de détails, elle a fait savoir que le genre d’incidents dont il est question pouvait comprendre plusieurs effets secondaires qui pourraient s’avérer mortels. Parmi ceux-ci, l’autorité sanitaire du Brésil dénombre une hospitalisation, une invalidité grave ainsi que d’autres « événements cliniquement significatifs ».

Les vaccins des deux laboratoires sont à la phase 3

Notons que cette annonce faite dans le deuxième pays le plus touché au monde par le coronavirus, avec plus de 162 000 morts, intervient après que l’entreprise pharmaceutique américaine, Pfizer, a annoncé que son vaccin est efficace à 90%. Notons que les essais cliniques des vaccins de Sinovac et de Pfizer sont dans la troisième et ultime phase, à l’issue de laquelle les autorités réglementaires décideront ou non de les accepter.