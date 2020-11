Ce n’est plus un secret. Depuis l’apparition du nouveau coronavirus en Chine, beaucoup d’habitudes ont changé. La pandémie qui a touché la plupart des pays dans le monde fait de nombreuses victimes à mesure que le temps passe. Si de nombreux pays ont mis en place des mesures pour contenir la propagation du virus, des cas continuent encore d’être détectés. En Corée du Nord, aucun cas n’a été pour le moment détecté selon les autorités. Cela serait possible grâce au fait que le pays se serait encore plus refermé sur lui-même et aurait restreint ces échanges avec la Chine, son partenaire d’excellence.

Sous sanction de l’ONU depuis les années 2016 – 2017 à cause de son programme nucléaire, la Corée du Nord s’étaient tourné vers la Chine qui est devenu son plus grand partenaire commercial. Par exemple, les entreprises de coiffure chinoise jusqu’à un passé récent collaboraient étroitement avec des entreprises du pays de Kim Jong-Un en envoyant des matières premières et en payant ces entreprises pour que les ouvriers finissent leurs produits. Mais après l’apparition du nouveau coronavirus, tout n’était plus comme avant.

Baisse de 74% des échanges en Octobre

La Corée du Nord a pris le risque de faire face à de sérieuses difficultés en restreignant de manière significative ses liens avec la Chine son plus gros partenaire. En effet, selon des sources concordantes, la Chine du Nord a fermé ses frontières avec la Chine dès Janvier. Depuis lors, les prix des produits se sont envolés et les échanges commerciaux ont vraiment baissé. Selon des chiffres de la douane chinoise, pour le mois d’Octobre, les échanges entre les deux pays auraient chuté de 74%. La Chine qui représente 90% du commerce extérieur n’a exporté vers la Corée du Nord que pour 253000 $ selon des chiffres pour le mois d’Octobre 2020.

Une possible explication

Des sources indiquent que le pays ne lésine pas sur les sanctions visant des fonctionnaires qui n’auraient pas respecté les consignes de sécurité mise en place depuis l’apparition du virus. Pour preuve, un douanier aurait été exécuté pour n’avoir pas respecté les mesures prises. Aucune source officielle nord coréenne n’a cependant confirmé cette information. Des experts expliquent ce renfermement de Pyongyang par le fait que le pays ne pourrait pas faire face à une épidémie du fait de son système sanitaire qui n’est pas moderne. A en croire certaines sources, les hôpitaux du pays manque d’équipements et certaines interventions chirurgicales sont même pratiquées sans anesthésie. Pour un pays qui est acculé par des sanctions, ce serait un gros coup de faire face à une épidémie que le monde n’a pas su contrôlé.