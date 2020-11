À l’heure où les États-Unis font face à une nouvelle vague liée à la pandémie de covid-19, avec plus de 200.000 cas positifs par jour et près de 2.000 décès en 24h, l’arrivée annoncée d’un vaccin pour les prochaines semaines, prochains mois, est célébrée. Anthony Fauci, immunologue en charge de la task force nommée par l’exécutif semble d’ailleurs s’en réjouir.

Pour autant beaucoup de questions se posent autour de la sécurité liée à ces vaccins. Sont-ils sûrs et sécurisés ? Pour Anthony Fauci, la réponse est oui. En effet, à ses yeux, la rapidité du processus de production du vaccin contre le covid-19 ne devrait en rien compromettre la sécurité et l’intégrité scientifique de ce vaccin. Au contraire, cette rapidité s’explique à ses yeux, par les formidables avancées scientifiques enregistrées au cours de ces dernières années.

Anthony Fauci rassure sur la sécurité des vaccins

Ce dernier a rappelé que le vaccin avait été autorisé par un organe totalement indépendant, qui ne doit rendre de comptes à absolument personne, alors que beaucoup d’experts se demandaient si le président Trump, qui n’a cessé d’annoncer un vaccin au cours des derniers mois, aurait pu intervenir. Le travail mené par les autorités sanitaires et l’industrie pharmaceutique, a donc été relativement bien mené.

Le respect des gestes barrières, toujours importants

À ce jour, deux vaccins semblent être sur le point de débarquer. En effet, l’alliance américano-allemande Pfizer/BioNTech et la société américaine Moderna ont confirmé que leurs vaccins étaient pratiquement prêts, présentant entre 94 et 95% de réussite. Pour autant, il reste énormément de choses à faire et un vaccin seul ne réduira pas à néant l’épidémie. Il faudra donc continuer à respecter les gestes barrières au cours des prochaines semaines.