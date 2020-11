Il y a quelques jours les ivoiriens étaient appelés aux urnes pour choisir le futur Président de la République. Avant l’annonce des résultats définitifs, l’opposition qui ne se reconnait pas dans le processus électoral engagé s’était réuni pour mettre en place un conseil de transition en Côte d’Ivoire. L’ancien dirigeant ivoirien Henri Konan Bédié avait été désigné pour présider ce conseil.

Il faut dire que les élections en Côte d’Ivoire se sont tenues dans un contexte particulier et un peu tendu. Alors que 44 candidatures avaient été déposées parmi lesquelles celle de l’ancien Président ivoirien Laurent Gbagbo et l’ex-PAN Guillaume Soro, seulement 4 candidatures avaient été retenus. Parmi ces 4 candidats deux appelaient à la “désobéissance civile“. Il s’agit de l’ancien Président Bédié et Pascal Affi N’guessan, candidat d’une autre aile du FPI de Gbagbo. Des manifestation se sont tenues dans le pays et des victimes ont été dénombrées.

Bédié critique les forces de l’ordre

Récemment des proches de l’ancien Président ont été arrêtés. Lui, serait assigné à résidence affirme certains proches. Ce qui est sûr il est bloqué entre les quatre murs de son domicile. A travers une série de tweets, Bédié s’est prononcé sur la situation qui prévaut en Côte d’Ivoire. L’ancien dirigeant a exigé la levée du blocus autour des résidences des opposants et la libération de ceux qui ont été jeté en prison. Pour lui, “les forces de l’ordre agissent comme des milices faisant fi des droits humains“. Il n’a pas manqué de relever que des opposants sont incarcérés à cause de leurs idées.