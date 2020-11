Après une petite pause observée, les affrontements intercommunautaires en Côte d’Ivoire ont repris ce mardi 10 novembre 2020, au lendemain de la validation par le Conseil constitutionnel de l’élection du président Alassane Ouattara pour un troisième mandat dans le cadre de l’élection du 31 octobre 2020. Ces affrontements signalés dans le centre-est du pays à M’Batto dans la région du Moronou, sont le prolongement des violences électorales.

D’après la presse locale, qui a cité des témoins, les affrontements opposent les communautés Malinkés et Agnis qui se livrent une bataille féroce à l’arme blanche. Des tirs à l’arme auraient été entendus. Si des morts ont été signalés par certains témoins, les forces de l’ordre envoyées sur le terrain en vue de ramener le calme n’ont pas confirmé l’information, selon les précisions des médias ivoiriens. Ce qui est toutefois confirmé, c’est qu’il a déjà plusieurs blessés dans les deux camps. Un établissement hôtelier appartenant à l’une des responsables du PDCI-RDA, serait incendié.

Des arrestations

Notons par ailleurs, que dans le cadre des violences survenues au cours de la période électorale, et en raison de la mise place du Conseil national de transition, plusieurs cadres de l’opposition sont poursuivis devant la justice. Le président du FPI, Pascal Affi N’guessan, et le secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakou GuiKahué sont déjà arrêtés et mis sous mandat de dépôt.