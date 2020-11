La situation socio-politique en Côte d’Ivoire continue d’occuper l’actualité. En effet, le président Alassane Ouattara a profité d’un conseil politique de sa formation politique le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), à Abidjan ce mardi 17 novembre pour lancer un message très claire à l’endroit de l’opposition. Malgré l’appel au dialogue, le président qui vient de briguer un troisième mandat à l’issu d’une élection contestée a fait savoir qu’il n’y aura pas de « transition » comme le souhaitent les leaders de l’opposition.

“Il n’y aura pas de transition…”

«Tous ceux qui se font des idées sur une transition, ils peuvent toujours rêver, il n’y aura pas de transition !», a lancé le président ivoirien. Comme à son habitude, le président Alassane Ouattara a ironiquement lancé quelques piques à ses opposants en s’interrogeant sur l’origine de l’idée d’une « transition ». «D’où vient cette idée de transition ? Trois ans avant on sait qu’il y a une élection, on s’assoit dans son salon et puis on dit qu’il y a une transition», a déclaré avec humour le président ivoirien sur l’initiative qu’ont eu les leaders de l’opposition à l’issu des élections.

“Il faut qu’on se parte…”

Notons que ces propos du président Alassane Ouattara interviennent alors que près d’une semaine plus tôt, le chef de l’opposition, l’ex-président Henri Konan Bédié et lui s’étaient rencontré dans le seul objectif de faire baisser la tension. A cette rencontre, le président ivoirien avait invité au «pardon mutuel et à la tolérance». «Il faut qu’on se parle, il faut arrêter ça», avait-il notamment fait savoir à son interlocuteur.