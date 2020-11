La situation socio-politique en Côte d’Ivoire inquiète visiblement au plus haut niveau les autorités françaises. A la faveur d’une déclaration qu’il a faite sur les médias français, BFM et RMC, le chef de la diplomatie française a invité le président Alassane Ouattara à renouer avec le dialogue afin de garantir une paix civile et un retour à l’union nationale.

Que Ouattara prenne les initiatives nécessaires…

« Il importe, pour éviter des dérives et des violences, que le président Ouattara prenne les initiatives nécessaires pour que la sérénité revienne et que l’union nationale soit au rendez-vous », a déclaré le ministre français des Affaires Etrangères. « Je sais qu’il en a l’intention, je souhaite qu’il le fasse vite », a poursuivi Jean-Yves Le Drian alors que la classe politique ivoirienne avait engagé un bras de fer avec le président Alassane Ouattara après l’élection qui a consacré son troisième mandat.

La France avait jusque-là fait l’option d’une certaine discrétion depuis l’annonce de la candidature de Ouattara pour un troisième mandat présidentiel en Côte d’ivoire. Un appel avait tout de même été lancé aux différents protagonistes de la crise afin de ne pas céder « aux provocations et aux actes d’intimidation ».

Une rencontre entre Bédié et Ouattara

Notons qu’à l’issue de l’élection présidentielle, plusieurs leaders de l’opposition ivoirienne ont été mis aux arrêts. Certains sont pratiquement assignés à résidence. Une rencontre entre le président Ouattara et Henri Konan Bédié a eu lieu. Les deux hommes ont promis se revoir afin de trouver une solution à la crise que traverse le pays.