Après la confirmation de sa victoire à la présidentielle du 31 octobre dernier, le président de Côte d’Ivoire Alassane Ouattara a tendu la main à son principal opposant, l’ex-président Henri Konan Bédié. Et une première rencontre a eu lieu entre les deux ce mercredi 11 novembre 2020. «Une première rencontre pour rétablir la confiance », selon le président réélu. Ce nouveau rapprochement entre ses deux anciens alliés pourra-t-il satisfaire tous les membres de l’opposition qui ont mis en place le Conseil national de transition ?

Ainsi donc, les deux alliés d’avant devenus ‘’ennemis’’ pendant près de deux ans se sont retrouvés pour surement sceller un nouvel accord de gouvernance. D’après le politologue ivoirien Sylvain Nguessan sur RFI, une certaine cohabitation politique entre Bédié et Ouattara peut être la solution pour sortir la Côte d’Ivoire de la crise socio-politique qu’elle traverse.

Cela peut déboucher sur un gouvernement ouvert qui verrait certains cadres du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) rejoindre leurs collèges de Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) en vue d’apaiser la tension. Mais, même si Ouattara accepte certains préalables comme la libération et l’arrêt des poursuites contre Affi N’guessan et les principaux leaders des mouvements de jeunesse, il n’est pas évident que cette éventuelle cohabitation soit du genre à contenter tout le monde dans l’opposition.

Trahison ?

L’opposition va se sentir trahi car, les raisons de la crise actuelle ne se résument pas à une ouverture du gouvernement aux membres de l’opposition. C’est d’abord l’organisation du scrutin du 31 octobre dernier qui est mise en cause. Le président Ouattara et les institutions en charge du scrutin ont retiré le droit de participer à la gestion du pays et le droit au vote à l’ancien président de la République Laurent Gbagbo et l’ex-président de l’Assemblée nationale Guillaume Soro. Ces deux ont vu leurs noms être retiré du fichier électoral et leurs candidatures rejetées.

Ensuite, la candidature de Alassane Ouattara pour un troisième mandat a été l’un des points clés de la crise. Car, une frange du pays estime qu’étant à son deuxième mandat, le président sortant ne devrait pas être candidat pour un autre bail. Enfin, il y a les autres points de revendications de l’opposition qui sont la réforme de la CEI, le découpage administratif, l’audit de la liste électorale et la réforme du conseil constitutionnelle. Jusqu’où le président Ouattara va pouvoir aller pour satisfaire toutes les revendications ?

Perte de confiance

Quel que soit l’accord qui sera trouvé entre les deux hommes, il va planer un soupçon de méfiance. Car, lors de leur alliance en 2011, selon les membres du PDCI, il était prévu qu’au soir du deuxième mandat de Ouattara que ce soit un membre du PDCI qui prenne le pouvoir. Ce que le camp Ouattara a refusé et a choisi Amadou Gon Coulibaly comme candidat à la présidentielle du 31 octobre dernier avant que la mort ne frappe le candidat désigné. Un acte qui a consacré le divorce entre le PDCI et le RHDP. Et donc, pour les militants du PDCI, le président de la République et son camp n’ont pas tenu parole.

On voit mal donc comment tout ce monde pourra se refaire confiance dans une nouvelle cohabitation. En clair, il y a beaucoup de variables et d’incertitudes dans ce nouveau rapprochement entre Ouattara et Bédié qui amènent rester prudent dans cette tentative d’alliance. Au surplus, lors de lancer sa campagne le vendredi 16 octobre dernier, Ouattara a confié qu’«ils disent qu’il faut que je dialogue avec eux. Mais pour leur dire quoi ? ». Et, le revoilà disposé à dialoguer au lendemain de la confirmation de sa victoire.