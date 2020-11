Cela a fait déjà quatre mois que l’ancien président de la République de Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo est en attente de son passeport. A l’issue de son acquittement le 15 janvier 2019, et de la levée des conditions restrictives de sa liberté le 28 mai 2020, l’ex-président s’était déplacé lui-même, après plusieurs demandes infructueuses, auprès de l’ambassade de Côte d’Ivoire à Bruxelles pour introduire une demande de passeport ordinaire et d’un laissez-passer le 28 juillet 2020.

Toutefois, malgré qu’il ait compté « sur la bonne volonté des autorités ivoiriennes afin qu’il lui soit remis son passeport, » c’est toujours le statu quo. Une fois que les élections présidentielles ont eu lieu et que le retour de M. Gbagbo ne causerait plus un grand problème pour le régime de Ouattara, ce dernier semble vouloir lui délivrer enfin son passeport auquel il a droit sans aucune condition en tant que citoyen ivoirien.

“Pour nous rien de nouveau”

Ce lundi 23 novembre, une mission du ministère ivoirien des Affaires étrangères a rencontré l’ancien chef de l’Etat à Bruxelles. Selon l’avocate de M. Gbagbo, Me Habiba Touré, la mission était allée prendre les empruntes et la photo de son client, une chose qui avait déjà été faite il y a quatre mois. « Depuis quand prendre une photo et prendre des empreintes correspondent à la délivrance d’un passeport ? La photo avait déjà été prise depuis maintenant 4 mois. Pour nous rien de nouveau. Ils sont venus faire hier, ce qui avait déjà été fait il y a 4 mois, » a déclaré la conseille face aux rumeurs qui ont annoncé la délivrance du passeport.

Laurent Gbagbo n’est plus un problème pour Ouattara

Au cours d’un meeting le week-end à Daloa, le ministre ivoirien de la Jeunesse avait annoncé que le président Ouattara prenait déjà des mesures pour le retour au pays de son frère, puisque celui-ci ne lui cause plus aucun problème. « Il y a des gens qui veulent que Laurent Gbagbo reste le plus longtemps possible là-bas. Laurent Gbagbo n’est plus un problème pour son frère Alassane Ouattara, je peux vous le dire. Il considère que même si Gbagbo a été condamné en Côte d’Ivoire, il va prendre un acte pour effacer la condamnation de Gbagbo, » avait déclaré Mamadou Touré.