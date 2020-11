Boris Johnson est à nouveau contraint à un isolement de 14 jours. L’annonce a été faite par le dirigeant conservateur même par le canal d’une vidéo qu’il a publiée sur le réseau social de l’oiseau bleu. Il a en effet été joint par le système de dépistage et traçage du service public de santé. La structure lui a demandé d’observer quatorze jours de quarantaine après avoir été en contact avec une personne testée positive au Covid-19.

“Je suis frais…”

Dans la vidéo, le premier-ministre britannique indique être en bonne santé et ne présente aucun symptôme. « Je suis frais comme un gardon », a-t-il notamment fait savoir dans la vidéo qu’il a postée dans la matinée de ce lundi. « Peu importe que j’aie eu la maladie et que je déborde d’anticorps », a-t-il poursuivi pour évoquer sa première contamination intervenue quelques mois plus tôt. Cette situation lui avait valu trois jours en soins intensifs.

Un isolement qui tombe mal

« Nous devons interrompre la propagation de la maladie et l’une des façons de le faire est de se mettre en quarantaine pendant 14 jours lorsque nous sommes contactés par le système de dépistage et de traçage des cas », a-t-il poursuivi. Notons que la nouvelle de sa nouvelle contamination intervient à un moment décisif du processus du Brexit. Les discussions post-Brexit sont en effet dans leur dernière ligne droite.