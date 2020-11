C’est un secret de polichinelle. Joe Biden est le président élu des Etats-Unis. Sauf cataclysme, il prendra fonction le 20 janvier prochain. Le démocrate a déjà promis qu’il mettrait tous les moyens à disposition pour lutter contre ce virus qui a déjà fait 250 mille morts dans le pays. Les moyens dont il parle ne sont plus à mobiliser. Ils sont là. « Le Congrès a déjà voté cet argent. Il est là. Il est disponible en ce moment même » a déclaré le président élu lors d’une réunion par visio- conférence avec les personnels soignants.

“J’espère que lorsqu’il sera parti,…”

Il fera ensuite savoir que certains sénateurs ne « veulent pas dépenser cet argent ». « J’espère que la raison pour laquelle mes amis de l’autre côté n’ont rien fait n’est pas liée à la crainte de représailles de la part du président. Et j’espère que lorsqu’il sera parti, ils seront plus disposés à faire ce qui doit être fait » a-t-il poursuivi. Joe Biden reste donc très concerné par la situation sanitaire dans son pays. Les associations d’hôpitaux, de médecins et d’infirmiers ont même demandé à Donald Trump de partager les informations concernant la Covid-19 avec lui.

« Nous nous sommes réunis et avons écrit hier au président Trump pour demander que les informations relatives au COVID-19 soient rapidement transmises à l’équipe de Joe Biden afin que nous puissions nous mettre au travail le plus rapidement possible » informe la présidente de l’Association médicale américaine Dr Susan Bailey. Ce n’est pas sûr que le milliardaire républicain entende leur appel. Jusqu’à présent, il n’a toujours pas reconnu formellement sa défaite.