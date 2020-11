Bonne nouvelle pour Jeremih. Le chanteur de R and B américain est sorti de l’unité des soins intensifs de l’hôpital dans lequel il avait été admis après son infection au Covid-19. Selon TMZ qui a contacté la famille l’artiste , celui-ci est maintenant dans une salle ordinaire de l’hôpital où sa « vraie guérison » aura lieu. Il faut dire que l’état de santé du chanteur était inquiétant quand il a été transporté à l’hôpital. L’interprète de Birthday Sex avait été mis sous respirateur. Une fois sorti de l’unité des soins intensifs, on peut espérer une amélioration de son état de santé.

” C’est une excellente nouvelle qu’il ne soit plus aux soins intensifs “

Jerémih Felton de son vrai nom, a déjà reçu des messages de soutien du rappeur 50 Cent et du producteur Metro Boomin. Sur Twitter, des fans de l’artiste lui ont aussi adressé un mot. « J’espère qu’il ira bientôt mieux, c’est déchirant. C’est une excellente nouvelle qu’il ne soit plus aux soins intensifs. Maintenant, si nous pouvons amener tout le monde à porter un masque et à respecter la distanciation sociale, nous pouvons surmonter cela…Nous ne devrions pas avoir à regarder les gens souffrir » a écrit un twittos.

“Covid est réel, il ne fait pas de discrimination“

Un autre internaute poursuivra dans la même veine : « Heureux pour lui, sa famille et ses fans qu’il se rétablisse. Plus de 250 mille Américains sont maintenant morts à cause du Covid-19. Qu’ils reposent en paix et mes condoléances aux familles ». Comme le premier twittos, un abonné du réseau social à l’oiseau bleu, invite au respect des gestes barrières. « Je ne peux pas baisser la garde une seconde. Covid est réel, il ne fait pas de discrimination. Soyez prudent, portez un masque, gardez vos distances, lavez-vous les mains » sensibilise-t-il.