La pandémie relative au nouveau coronavirus continue de défrayer la chronique. En effet, plusieurs laboratoires rivalisent visiblement d’ardeur pour le développement d’un vaccin contre le covid-19. Chaque laboratoire vante la performance du produit qu’il a développé. Selon un communiqué rendu public ce mercredi, le vaccin développé par l’alliance Pfizer/BioNTech est efficace à 95% pour prévenir le Covid-19. L’efficacité du produit serait établie sur la base des résultats complets de leur essai clinique à grande échelle.

Bientôt une autorisation de commercialisation?

A en croire les précisions qui ont été apportées sur ce sujet, le laboratoire serait en train de mener les différentes démarches dans le but d’obtenir une autorisation de commercialisation auprès de l’Agence américaine des médicaments (FDA). Sur le même registre, on retiendra d’une publication qui a été faite par la revue The Lancet ce mardi que le vaccin mis sur pied par le laboratoire chinois CoronaVac a également montré son efficacité.

Le vaccin chinois présente une réponse immunitaire

Selon la revue spécialisée, le vaccin chinois déclenche une réponse immunitaire et ne présente pas de grands effets indésirables sur l’organisme. « C’est typique de nombreux vaccins existants, y compris la grippe. Le vaccin peut également rester stable jusqu’à trois ans en stockage, ce qui offrirait certains avantages pour la distribution dans les régions où l’accès à la réfrigération est difficile. », a expliqué le Dr Gang Zeng, coauteur du vaccin développé par le laboratoire chinois CoronaVac.