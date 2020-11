C’est une nouvelle que Donald Trump a reçue avec enthousiasme. Les laboratoires Pfizer et BioNTech ont annoncé la mise au point d’un « vaccin anti-Covid-19 efficace à 90% ». « La Bourse est en forte hausse, un vaccin arrive bientôt. Efficacité de 90%. Quelle excellente nouvelle ! » s’est exclamé Donald Trump sur twitter. Albert Bourla, le directeur général de Pfizer a indiqué dans un communiqué que le premier ensemble de résultats de l’essai « de vaccin Covid-19 de phase 3 fournit la preuve initiale de (sa) capacité à prévenir la Covid-19 ».

Il estime que plus de huit mois après le début de la pire pandémie en plus d’un siècle, cette étape représente un « pas en avant significatif pour le monde dans notre bataille contre le Covid-19 ». Si Donald Trump est enthousiaste, ce n’est pas le cas de Joe Biden, le démocrate qui l’a battu dans les urnes le 03 novembre dernier. Tout en félicitant « les femmes et les hommes talentueux qui ont contribué à réaliser cette percée et à nous apporter tant de raisons d’espérer », l’ex vice-président de Barack Obama a fait savoir qu’il « faudra encore des mois avant que ne se termine la bataille contre la Covid-19 ».

« Je serai guidé par la science et les experts »

Notons que Pfizer est un laboratoire américain et que les Etats-Unis continuent de payer un lourd tribut au nouveau coronavirus. Déjà plus de 230 mille morts et plus de 9 millions de cas positifs. Joe Biden a déjà dit qu’il ne fera pas comme l’actuel chef de la Maison Blanche qu’on accuse d’avoir méprisé les recommandations des scientifiques. « Je serai guidé par la science et les experts » a prévenu le président élu. Il invite par ailleurs ses compatriotes à porter leurs masques. Ils sont dans l’immédiat les armes les plus efficaces contre le virus que le vaccin, a déclaré Joe Biden.