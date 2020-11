Le président Alassane Ouattara avait depuis le début du processus électoral affirmé sa disponibilité et son ouverture au dialogue avec l’opposition. Après la confirmation de son élection par la Conseil constitutionnel, le nouveau président ivoirien a une nouvelle fois invité son frère aîné, le Président Bédié à la table du dialogue.

« Je voudrais réaffirmer ma disponibilité, aujourd’hui comme hier, pour un dialogue sincère et constructif avec l’opposition, dans le respect de l’ordre constitutionnel… Je voudrais donc inviter mon aîné, le Président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, à une rencontre, dans les tout prochains jours, pour un dialogue franc et sincère en vue de rétablir la confiance », avait déclaré M. Ouattara dans le discours qui a suivi son élection.

“Les deux vont s’entendre”

Suite à la multiplication de ces appels et vue la tension actuelle dans le pays, avec l’arrestation des ténors de l’opposition, Henri Konan Bédié a fini par répondre favorablement à l’invitation de son frère cadet. Joint au téléphone par la RFI, le vice-président du PDCI-RDA, Gaston Ouassenan Koné, a indiqué que le président du parti a accepté de rencontrer Ouattara, mais qu’il s’agit pour le moment d’une rencontre de contact. « Pour le moment, c’est une rencontre de contact. Les deux vont s’entendre pour voir les thèmes qui vont être abordés. Avant tout, il faut que le contact soit établi. Le principe lui, il est acquis, là je suis formel, » a-t-il indiqué.

“Nous espérons que cela va aboutir à la paix”

Les deux hommes vont se rencontrer dans la soirée de ce mercredi dans un hôtel à Abidjan. Ayant été tous des disciples du feu président Félix Houphouët-Boigny, le vice-président du PDCI a émis l’espoir que les deux hommes vont parvenir à un accord. « Or, le président Félix Houphouët-Boigny a toujours été un homme de dialogue et un homme de paix. […], les deux vont se rencontrer, ils vont nouer le dialogue et nous espérons que cela va aboutir à la paix que le président Houphouët-Boigny a toujours recherchée. », a expliqué M. Ouassenan.