Les autorités canadiennes ont indiqué que les pays comme la Corée du Nord, la Russie, l’Iran et la Chine constituent de sérieux problèmes en matière de cybermenace pour le Canada. Cette information découle d’un rapport publié hier mercredi 18 novembre 2020, et qui a précisé que ces pays pourraient s’en prendre au réseau électrique canadien. Selon le centre de sécurité du pays, « le nombre d’auteurs de cybermenaces est en hausse et ceux-ci deviennent de plus en plus sophistiqués ».

« Des États qui sont motivés par des visées économiques »

Le rapport a par ailleurs fait la liste de plusieurs menaces ciblant les sociétés et les citoyens canadiens. Parmi celles-ci, le document évoque les campagnes d’influence en ligne, le vol de la propriété intellectuelle et le cyberespionnage. Le centre de la sécurité des télécommunications du Canada a aussi estimé que les moyens les plus modernes responsables de ces attaques sont ceux parrainés par les gouvernements des pays cités dans le rapport. « Les moyens les plus sophistiqués appartiennent aux auteurs de cybermenace parrainés par des États qui sont motivés par des visées économiques, idéologiques et géopolitiques » a-t-il souligné tout en disant être persuadé que les programmes parrainés par la Corée du Nord, l’Iran, la Russie et la Chine constituent les plus importantes cybermenaces pour les compagnies canadiennes et les citoyens canadiens.

Le centre n’a pas manqué d’affirmer que les auteurs des cybermenace continueront « probablement » à mener la vie dure aux sociétés canadiennes. Selon lui, ces dernières ne sont pas les seules puisqu’il évoque également des cybermenaces contre les gouvernements du Canada et la sphère universitaire.