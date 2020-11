Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé la libération de prisonniers en France, incarcérés pour terrorisme. Dans les colonnes du média français Le Parisien, ce dimanche 15 novembre 2020, il a fait savoir qu’une douzaine de personnes ayant été condamnés pour terrorisme seront libres, au plus tard à la fin de cette année. « Depuis 2015, 150 détenus condamnés pour terrorisme pour avoir été liés à des terroristes sont sortis. 83 ont été libérés en 2020 (…) Il y a ensuite 64 libérations prévues en 2021, 46 en 2022 et 33 en 2023 » a-t-il déclaré.

« Quant aux étrangers, ils doivent être expulsés »

A l’en croire, plusieurs solutions permettant de bien contrôler ces personnes existent. Gérald Darmanin a par ailleurs ajouté qu’une loi doit être adoptée afin de donner aux autorités françaises les armes nécessaires pour « continuer à surveiller ces personnes quand elles sont françaises tout en respectant l’Etat de droit. Quant aux étrangers, ils doivent être expulsés.» Notons que le ministre de l’Intérieur est de retour d’une tournée au Maghreb, où il a abordé la situation des terroristes issus de ces pays et qui seront bientôt expulsés du sol français.

Depuis le mois d’octobre dernier, Gérald Darmanin est allé au Maroc, en Tunisie et en Algérie pour présenter aux autorités une liste de leurs compatriotes suspectés d’être radicalisés et que la France a l’intention de rapatrier. D’après le ministère de l’Intérieur, la France compte sur son territoire 231 étrangers, qui sont en situation irrégulière, et qui sont sous surveillance pour « radicalisation ».